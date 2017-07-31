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Каррера: "Спартак" посвятил победу над "Краснодаром" тренеру Пилипчуку, потерявшему дочь

Спорт
31 июля, 22:03 дата обновления: 31 июля, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Дочь Пилипчука ушла из жизни в возрасте 23 лет

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" посвятили победу над "Краснодаром" тренеру Роману Пилипчику, потерявшему дочь. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

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"Спартак" одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата России

"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России. Дочь Пилипчука ушла из жизни в возрасте 23 лет.

"Я хочу посвятить эту победу Роману Пилипчуку. Поблагодарить его за то, что даже в такой сложный момент, который нельзя сравнить ни с каким поражением, он был близок к команде и профессионально выполнял свою работу", - сказал Каррера.

По словам тренера, футболистам "Спартака" вновь удалось найти бойцовский дух. "Сегодня мы провели хороший матч, мы встретились с обычными трудностями, когда играешь против команды, показывающей хороший футбол. "Краснодар" - это одна из тех команд, которая может побороться за чемпионство. Рад, что наша команда опять нашла дух бойца, думаю, это заслуженная победа", - сказал Каррера. 

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав пять очков, "Краснодар" с шестью баллами идет пятым.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Краснодар" на своем поле примет екатеринбургский "Урал". Обе встречи пройдут 6 августа.

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