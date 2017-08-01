Щебелин: преимущество в 1,5 часа на велогонке Москва - Владивосток ничего не значит

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Преимущество над ближайшими конкурентами в более чем полтора часа на ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонке Red Bull Trans-Siberian Extreme ничего не значит, его можно легко потерять. Об этом ТАСС рассказал лидер генеральной классификации гонки россиянин Алексей Щебелин.

После девяти этапов гонки Москва - Владивосток Щебелин лидирует с суммарные временем 161 час 45 минут 13 секунд. На втором месте располагается немец Пьер Бишофф (163:21.59), на третьем - датчанин Петер Сандхольт (164:08.14).

"Самым сложным этапом гонки на данный момент была, наверное, связка из двух этапов по 600 километров каждый, потому что там был небольшой период на сон, получилось поспать всего пять часов, и на фоне усталости было очень тяжело на втором, ночном, этапе. Два вторых были 800 км и 1000 км, но все понимали, что дистанция будет трудной, поэтому никто особо не торопился, ехали в более спокойном режиме. Так или иначе, связка из четырех дней дает о себе знать. В понедельник был день отдыха, поэтому я до этого предпринял атаку, зная, что будет время восстановиться", - рассказал Щебелин.

4 августа участники выйдут на старт самого протяженного этапа гонки Чита - Свободный, протяженность которого составляет 1368 км. "Тактика Пьера не поменялась, потому что он ультрамарафонец, и полтора часа, которые я у него выигрываю, на этапе в 1400 км могут быть сведены к нулю, - отметил спортсмен. - На прошлом этапе я выиграл у него полтора часа, но их легко можно и проиграть, если ситуация поменяется. Со слов Пьера, для него единственный шанс - это длинные этапы, и на последнем этапе это у него не получилось, потому что я поменял свою тактику, убрал сон, пошел ва-банк, спутал ему немного карты".

Впервые в истории соревнований участие в нем приняли две женщины - американка Тездэй Джервальс Дубина и представительница Филиппин Шангрила Рендон, которые досрочно завершили марафон. "Эта гонка, думаю, все-таки не для женщин, потому что дистанции очень длинные, для них нужна отдельная гонка с другим таймингом. Любой способен доехать от Москвы до Владивостока, все зависит от темпа. Если для нас было тяжело первые дни со скоростью 40 км/час, то боюсь представить, каким испытанием это было для девушек", - поделился мнением Щебелин.

Во вторник стартовал десятый этап ультрамарафона Иркутск - Улан-Удэ протяженностью 446 км. Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.