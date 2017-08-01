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Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028

Спорт
1 августа, 12:01 UTC+3 ТАСС

Лос-Анджелес в понедельник подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года

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© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

ТАСС, 1 августа. Международный паралимпийский комитет (МПК) выразил поддержку заявке Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник объявила, что Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. В июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028 гг.), кандидатами являются Париж и Лос-Анджелес. Ранее Лос-Анджелес и Париж подавали заявки только на проведение Игр в 2024 году.

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Лос-Анджелес

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"Все паралимпийское движение приветствует решение Лос- Анджелеса провести Олимпийские и Паралимпийские игры в 2018 году, - сказал глава МПК Филип Крэйвен. - Это фактически означает, что Париж будет проводить Игры 2024 года. С самого начала МПК сильно впечатлило желание как Лос- Анджелеса, так и Парижа провести Олимпийские и Паралимпийские игры . Оба города тесно взаимодействуют с МПК в течение последних 18 месяцев, чтобы разработать и улучшить паралимпийские аспекты своих заявок".

Ранее отмечалось, что МОК и Лос-Анджелес заключили соглашение, по которому МОК выделит городу взнос для подготовки к проведению Игр в размере $1,8 млрд. "МПК приветствует решение МОК внести взносы в оргкомитет Лос- Анджелеса общей оценочной стоимостью $1,8 млрд в связи с более длительным периодом планирования. Чем скорее мы сможем начать работу с США, тем лучше для паралимпийского движения", - добавил Крэйвен.

Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме. Лос-Анджелес принимал Олимпиаду в 1932 и 1984 годах. Летние Олимпийские игры в последний раз в США проводились в Атланте (штат Джорджия) в 1996 году, а зимние - в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в 2002 году.

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