Белянкина: победа на Спартакиаде в синхронных прыжках на батуте далась не сложно

ТАСС, 1 августа. Выиграть соревнования в синхронных прыжках на батуте на восьмой летней Спартакиаде учащихся России оказалось не сложно. Такое мнение пресс-службе соревнований высказала победительница Спартакиады Вера Белянкина.

Белянкина и Дарья Рубцова выиграли Спартакиаду учащихся России в синхронных прыжках на батуте.

"Для меня победа на Спартакиаде далась не очень сложно, - сказала Белянкина. - Мы прыгали облегченную комбинацию и особо старались только над синхроном. В паре надо чувствовать партнера и видеть его боковым зрением".

Белянкина отметила, что это победа стала первой для их пары с Рубцовой. "Мы давно начинали работать в синхроне вместе, - объяснила спортсменка. - Потом перестали, и какое- то время я прыгала с другим партнером. Сейчас у нас с Дашей третьи совместные соревнования".

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.