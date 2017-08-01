Белянкина: победа на Спартакиаде в синхронных прыжках на батуте далась не сложно

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ТАСС, 1 августа. Выиграть соревнования в синхронных прыжках на батуте на восьмой летней Спартакиаде учащихся России оказалось не сложно. Такое мнение пресс-службе соревнований высказала победительница Спартакиады Вера Белянкина.
Белянкина и Дарья Рубцова выиграли Спартакиаду учащихся России в синхронных прыжках на батуте.
"Для меня победа на Спартакиаде далась не очень сложно, - сказала Белянкина. - Мы прыгали облегченную комбинацию и особо старались только над синхроном. В паре надо чувствовать партнера и видеть его боковым зрением".
Белянкина отметила, что это победа стала первой для их пары с Рубцовой. "Мы давно начинали работать в синхроне вместе, - объяснила спортсменка. - Потом перестали, и какое- то время я прыгала с другим партнером. Сейчас у нас с Дашей третьи совместные соревнования".
Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.