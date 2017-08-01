Белянкина и Рубцова выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках на батуте

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ТАСС, 1 августа. Петербургские спортсменки Вера Белянкина и Дарья Рубцова стали победительницами восьмой летней Спартакиады учащихся России в синхронных прыжках на батуте. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Белянкина и Рубцова заработали 43,950 балла. Второе место заняли также спортсменки из Санкт-Петербурга Дарья Назукова и Вероника Шмелева (43,910). Третьими стали представительницы Ростовской области Екатерина Катрушенко и Татьяна Погромская (43,750).
Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.