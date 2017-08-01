"Ак Барс" победил "Автомобилист" в первом матче Кубка губернатора Нижегородской области

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ТАСС, 1 августа. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" победил екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме со счетом 4:3 в первом матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча прошла на арене Дворца спорта имени Виктора Коноваленко.
В составе "Ак Барса" заброшенными шайбами отметились Антон Ландер (5-я минута), Александр Свитов (24), Иржи Секач (26), Степан Захарчук (65) . У "Автомобилиста" забивали Евгений Чесалин (3), Франсис Паре (36) и Кирилл Лямин (53).
Накануне матча, как сообщил ТАСС администратор арены Дворца спорта имени Виктора Коноваленко, из раздевалки екатеринбургской команды пропали вещи.
Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире принимают участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Ак Барс", "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", московский "Спартак" и уфимский "Салават Юлаев". Еще один участник - новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.
Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).