ХК "Автомобилист" заявил о пропаже вещей из раздевалки на арене в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" заявил о пропаже вещей из раздевалки нижегородского Дворца спорта имени В. С. Коноваленко во вторник перед стартовым матчем Кубка губернатора Нижегородской области с казанским "Ак Барсом". Об этом ТАСС сообщили в администрации арены.

"Накануне начальник службы безопасности принял раздевалку вместе с дежурным администратором: они все проверили, раздевалку опечатали, - сказали в администрации. - Сегодня туда пришли доктор команды, тренеры, которые сообщили о пропаже. Изнутри раздевалка взломана не была".

В турнире, помимо "Ак Барса" и "Автомобилиста", принимают участие нижегородское "Торпедо", московский "Спартак", новокузнецкий "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев".