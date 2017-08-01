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Щенников: преимущество ЦСКА перед ответной игрой с АЕКом нельзя назвать комфортным

Спорт
1 августа, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Защитник отметил, что игроки не испытывают серьезных проблем, связанных с установившейся в Москве жарой

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Георгий Щенников

Георгий Щенников

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Победа в первом матче не дает комфортного преимущества ЦСКА перед ответной встречей Лиги чемпионов по футболу с греческим АЕКом. Об этом сообщил на пресс-конференции защитник армейцев Георгий Щенников.

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Ответная встреча третьего квалификационного раунда пройдет в среду в Москве (начало - 19:00 мск). Первая игра, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

"Мотивация одна - выходить в следующий раунд, тем более не сказал бы, что счет комфортный. Надо сыграть так же уверенно и не давать шансов сопернику, - поделился ожиданиями Щенников. "Считаю АЕК очень сильной командой, был непростой матч в Афинах; сюрпризы? Сегодня будет теория, и все разберем", - добавил он.

Защитник отметил, что игроки не испытывают серьезных проблем, связанных с установившейся в Москве жарой. "Сил хватает, мы привыкли играть в таком графике и при такой погоде. Тем более, для всех погода одинаковая", - сказал он.

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