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Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом

Спорт
1 августа, 15:02 дата обновления: 1 августа, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

По словам главного тренера армейцев, бразильский форвард команды Витинью не попал в состав на матч РФПЛ со "СКА-Хабаровском" именно из-за ротации

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. График позволяет российскому ЦСКА не ротировать состав в ответной игре Лиги чемпионов по футболу с греческим АЕКом. Об этом рассказал на пресс- конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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В среду ЦСКА проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом. Первая игра, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0. В воскресенье армейцам предстоит принять у себя дома в рамках чемпионата России казанский "Рубин".

"В данном вопросе надо отделять матчи Лиги чемпионов от игр чемпионата. Если бы мы играли через два дня на третий, тогда можно было бы говорить о большой ротации. А так как мы играем на четвертый день, не вижу проблем в том, чтобы сыграть оба матча одним составом", - сказал Гончаренко, отметив в то же время, что бразильский нападающий Витиньо на матч чемпионата со "СКА-Хабаровском" в субботу (2:0) не попал именно из-за ротации.

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Специалист признался, что не ждет сюрпризов от соперников. "Сейчас вообще сложно какие-то сюрпризы преподнести - нет проблем найти записи матчей, изучить, сделать сравнения. Мы понимаем, что надо делать, тем более играть при своих болельщиках", - сказал он.

В последних двух встречах команды место в центре тройки центральных защитников занимал не Виктор Васин, а Василий Березуцкий. "Может, так и продолжим, а может, и поменяем - там могут сыграть и Василий, и Виктор Васин, и Сергей Игнашевич. У нас есть варианты, в том числе связанные с выходом из обороны", - прокомментировал ситуацию Гончаренко.

Тренер не видит проблемы в установившейся в Москве жаре. "Мы не думаем об этом. Мы провели два сбора в Австрии при такой же погоде, причем тренировались в 11:00 утра, когда самая жара. Не обращаем на это внимания", - заявил он.

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