Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гончаренко: Дзагоев готов проводить на поле весь матч

Спорт
1 августа, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

В среду ЦСКА проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алан Дзагоев

Алан Дзагоев

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Физические кондиции полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева позволяют ему проводить на поле весь матч. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Смотрите также
Алан Дзагоев

Дзагоев стал попечителем фонда содействия молодым футболистам в Северной Осетии

В среду ЦСКА проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом. Дзагоев в текущем сезоне регулярно выходил на поле в стартовом составе, но каждый раз был заменен, так как набирал кондиции после травмы, полученной в мае.

На вопрос, сколько времени потребуется полузащитнику, чтобы набрать оптимальные кондиции, Гончаренко ответил: "В первую очередь, это будет зависеть от того, как будут вести себя повреждения, которые были. Не вижу проблемы, чтобы он сыграл всю игру, но рисковать лишний раз им не хочется".

Первая игра, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

Смотрите также

Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что пока не набрал оптимальных кондиций

Гончаренко: замена футболиста ЦСКА Дзагоева в матче с "Локомотивом" не связана с травмой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Мособлсуд возобновил работу после инцидента с перестрелкой
4
Поставки российской электроэнергии в Китай приостановлены из-за аварии
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
7
Опубликован список домов, вошедших в программу реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама