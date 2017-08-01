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Подозреваемый в коррупции Вильяр внес залог в €300 тыс. и сможет выйти на свободу

Спорт
1 августа, 15:09 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 1, августа. /ТАСС

Как заявляли ранее в Национальной судебной коллегии, у бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации также заберут паспорт и обяжут каждую неделю отмечаться в суде

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Анхель Мария Вильяр

Анхель Мария Вильяр

© EPA/FERNANDO VILLAR

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Испанец Анхель Мария Вильяр, подозреваемый в коррупции, и его сын Горка внесли залоги, чтобы выйти из-под стражи. Об этом сообщило во вторник агентство Европа Пресс.

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Подозреваемый в коррупции Вильяр может выйти на свободу под залог в €300 тысяч

По его информации, в ближайшее время их отпустят на свободу. Сумма залога для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) составила €300 тыс., для его сына - €150 тыс. Как заявляли ранее в Национальной судебной коллегии, у Вильяра также заберут паспорт и обяжут каждую неделю отмечаться в суде. Кроме того, он всегда должен быть доступен по мобильному телефону.

18 июля полиция провела обыск в офисе RFEF. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков арестовала по меньшей мере 10 человек, в числе 67-летнего Вильяра. Задержанных подозревают в хищении 45 млн евро.

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Обвиняемый в коррупции Вильяр покинул посты вице-президента УЕФА и ФИФА

После этого Вильяр объявил об отставке с поста вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), также он покинул пост старшего вице-президента ФИФА. Решением исполкома Высшего спортивного совета Испании Вильяр на год отстранен от исполнения своих обязанностей в RFEF.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов.

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