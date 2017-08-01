Агент: футболист "Челси" Пашалич пройдет медосмотр в Риме перед арендой в "Спартак"

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ТАСС, 1 августа. Хорватский футболист "Челси" Марио Пашалич вылетел в Рим для прохождения медицинского осмотра, после которого он подпишет арендное соглашение с московским "Спартаком". Об этом сообщил агент футболиста Марко Налетич, которого цитирует хорватский портал Tportal.hr.
По информации издания, срок аренды между 22-летним полузащитником и московским клубом составит один сезон, за который игрок заработает более двух миллионов евро.
"Мы успешно провели переговоры с "Челси" и "Спартаком" и теперь летим из Лондона в Рим для прохождения медицинского осмотра. Мы не сомневаемся, что все пройдет хорошо и Марио в среду отправится в Москву", - сообщил агент.
Пашалич перешел в "Челси" в июле 2014 года из хорватского Хайдука. За английский клуб футболист не провел ни одного матча и играл в аренде в испанском "Эльче" (в сезоне-2014/15), "Монако" (2015/16) и итальянском "Милане" (2016/17). В составе миланского клуба футболист сыграл в 27 матчах в разных турнирах, забил пять голов и стал обладателем Суперкубка Италии. За сборную Хорватии игрок принял участие в двух матчах.