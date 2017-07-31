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Вновь с характером: "Спартак" одержал первую победу в текущем сезоне РФПЛ

Спорт
31 июля, 23:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

В домашнем матче третьего тура красно-белые выиграли у "Краснодара" со счетом 2:0

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу московский "Спартак" одержал первую победу в новом сезоне, обыграв в матче третьего тура "Краснодар". При обоюдоострой игре результат команде Массимо Карреры принесли "стандартные" положения.

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 37-й минуте голом отметился Квинси Промес, реализовавший пенальти, назначенный за фол Андреаса Гранквиста на Зе Луише. Окончательный счет установил Фернандо, который на первой компенсированной к первому тайму минуте точно исполнил штрафной удар.

При этом "Краснодар" не уступил сопернику ни по владению мячом (60 процентов на 40), ни по количеству опасных атак (63 против 54), а в одном из моментов в первом тайме ворота спартаковца Артем Реброва после удара Вандерсона спасла перекладина. Красно-белые лишь немного превзошли оппонентов по количеству ударов по воротам - 15 против 13. Не случайно на пресс-конференции Каррера, объясняя причины успеха, отметил характер команды.

"Сегодня мы провели хороший матч, мы встретились с обычными трудностями, когда играешь против команды, показывающей хороший футбол. "Краснодар" - это одна из тех команд, которая может побороться за чемпионство. Рад, что наша команда опять нашла дух бойца, думаю, это заслуженная победа", - сказал итальянский специалист.

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"Первый тайм у нас был неплохой, больше контролировали мяч, создавали моменты. Но был пенальти, нарушение там действительно было. Много разбираем, как действовать в таких ситуациях, но здесь мы все равно нарвались на фол. Плюс штрафной, индивидуальное мастерство игрока "Спартака", - поделился впечатлениями главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

"Мы заслуженно победили "Краснодар". Матч получился хороший, играли две команды, которые любят атакующий футбол. Хорошо, что удалось создать много моментов у ворота соперника, хотя нужно было реализовывать. Позволили сопернику чуть больше, чем нужно было, где-то играли не так плотно, как хотелось бы", - рассказал полузащитник "Спартака" Александр Самедов.

В ожидании "Зенита"

В начале матча болельщики обеих команд поддержали помощника Карреры Романа Пилипчука, у которого недавно в возрасте 23 лет умерла дочь. Первые пять трибуны провели в тишине, а каждый присутствующий держал в руках фонарик.

"Спартак" посвятил победу специалисту. "Я хочу посвятить эту победу Роману Пилипчуку. Поблагодарить его за то, что даже в такой сложный момент, который нельзя сравнить ни с каким поражением, он был близок к команде и профессионально выполнял свою работу", - сказал в первую очередь на пресс-конференции Каррера.

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"Спартак" после двух ничьих на старте чемпионата одержал первую победу, но уже в следующем матче 6 августа команде предстоит встретиться на выезде с петербургским "Зенитом", который в трех турах набрал максимальное количество очков.

"Мы уверены в себе. Естественно, в этом году будет еще сложнее, мы знаем это. Поэтому мы должны готовиться, работать еще больше, претендентов на чемпионство в этом году будет еще больше", - отметил Каррера.

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав пять очков, "Краснодар" с шестью баллами идет пятым. В следующем туре "Краснодар" 6 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал".

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