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"Спартак" победил новокузнецкий "Металлург" в Кубке губернатора Нижегородской области

Спорт
1 августа, 17:16 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

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Хоккеисты "Спартака"

Хоккеисты "Спартака"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Московский хоккейный клуб "Спартак" победил новокузнецкий "Металлург" со счетом 5:1 в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча прошла на арене Дворца спорта имени Виктора Коноваленко.

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В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Виктор Бобров (13-я минута), Игорь Мирнов (27), Владислав Провольнев (30), Вячеслав Лещенко (37) и Бен Максвелл (53). У "Металурга" шайбу забросил Сергей Коростин (29).

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак" казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).

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