Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михаил Вилков рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче РФПЛ

Спорт
1 августа, 18:53 UTC+3 ТАСС

Его ассистентами будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Максим Гаврилин (Владимир)

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Вилков

Михаил Вилков

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

ТАСС, 1 августа. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч четвертого тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", который пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает персс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Смотрите также

Агент: футболист "Челси" Пашалич пройдет медосмотр в Риме перед арендой в "Спартак"

Его ассистентами будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья - Сергей Куликов (Саранск), инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

Матч "Анжи" - "Ростов" рассудит Игорь Федотов (Москва), "Уфа" - "Ахмат" - Владимир Сельдяков (Балашиха), "Динамо" - "Амкар" - Евгений Турбин (Дмитров), "Локомотив" - "СКА- Хабаровск" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), "Арсенал" - "Тосно" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ЦСКА - "Рубин" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Краснодар" - "Урал" - Алексей Николаев (Москва).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
Темы дня
Новости партнеров
Реклама