Михаил Вилков рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче РФПЛ

ТАСС, 1 августа. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч четвертого тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", который пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает персс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Его ассистентами будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья - Сергей Куликов (Саранск), инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

Матч "Анжи" - "Ростов" рассудит Игорь Федотов (Москва), "Уфа" - "Ахмат" - Владимир Сельдяков (Балашиха), "Динамо" - "Амкар" - Евгений Турбин (Дмитров), "Локомотив" - "СКА- Хабаровск" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), "Арсенал" - "Тосно" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ЦСКА - "Рубин" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Краснодар" - "Урал" - Алексей Николаев (Москва).