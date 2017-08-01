Чигринский: АЕК в первом матче с ЦСКА получил своего рода урок

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский ЦСКА в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу с АЕКом преподал греческой команде своего рода урок, не переиграв соперника, но увезя из Афин победу. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник афинской команды Дмитрий Чигринский.
Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в среду в Москве (начало - 19:00 мск). Первая игра, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.
"Важно каждую игру делать выводы, и первая игра была для нас своего рода уроком. Особо не удивив нас, не переиграв нас, они уехали с победой. Наверное, это показывает класс и опыт, они выжали максимум из своих моментов. Но можно говорить об ошибках, а можно их исправлять на поле, что мы и собираемся сделать", - ответил Чигринский на вопрос о выводах, сделанных командой после встречи.
"Думаю, результат после первой встречи воспринимается однозначно - мало кто нам отдаст преимущество. Но мы проделали большую работу, и то, что мы здесь играем, это уже большой успех. Футбол такой вид спорта, в котором за минуту все может перевернуться с ног на голову. Мы обязаны сделать все, чтобы победить завтра", - также заявил украинский защитник.