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Хименес: АЕК для успеха в матче с ЦСКА должен чаще владеть мячом

Спорт
1 августа, 19:34 дата обновления: 1 августа, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Первая игра, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0

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Маноло Хименес

Маноло Хименес

© EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Греческий АЕК для того, чтобы успешно противостоять российскому ЦСКА в ответном матче Лиги чемпионов по футболу, должен чаще владеть мячом. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер афинской команды Маноло Хименес.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в среду в Москве (начало - 19:00 мск). Первая игра, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

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"Это будет очень сложный матч против сильного соперника. Понятно, что те ошибки, которые мы допустили в первом матче, не позволили нам приехать сюда с высокими шансами на победу. Чтобы противостоять такому сильному сопернику, надо чаще быть с мячом, к тому же по первому матчу стало очевидно, что при "стандартах" ЦСКА намного сильнее нас. Надеюсь, что у нас получится хороший матч, и мы добьемся нужного результата", - поделился ожиданиями Хименес.

"В Афинах была поставлена задача изначально выдержать натиск ЦСКА, что само собой нелегко, но она была выполнена на отлично. На этот раз в силу счета надо не только выдержать натиск, но и самим атаковать, - также отметил специалист. - Причем главным будет являться, как я всегда говорю, не сама победа, а то, как мы ее хотим добиться".

Тренер оценил вероятность забить быстрый гол: "В целом с намерением забить быстрый гол на поле выходит любая команда. Другое дело, чтобы это сделать, нам надо сыграть хитро, я бы даже сказал мудро. Эта задача видится не самой простой с учетом опыта и мастерства соперника".

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