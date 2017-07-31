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Француз Мийо обслужит ответный матч третьего раунда квалификации ЛЧ между ЦСКА и АЕКом

Спорт
31 июля, 12:59 UTC+3 ТАСС

Встреча пройдет 2 августа в Москве

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Бенуа Мийо

Бенуа Мийо

© EPA/ARMANDO BABANI

ТАСС, 31 июля. Судейская бригада из Франции во главе с Бенуа Мийо обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и греческим клубом АЕК. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами арбитра назначены Жюльен Паселли и Стефан Лузи, четвертый судья - Стефан Жошем.

Встреча состоится 2 августа в Москве на "ВЭБ-Арене". Первая игра прошла в Афинах и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0 благодаря голам Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.

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