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Судья: уровень лидеров Спартакиады в стрельбе из лука соответствует международному

Спорт
2 августа, 13:39 UTC+3 ТАСС

Победителями в индивидуальных соревнованиях стали представитель Республики Башкортостан Станислав Черемискин и москвичка Лилия Моисеева

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ТАСС, 2 августа. Уровень лучших спортсменов восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из лука позволяет им участвовать в международных соревнованиях. Такое мнение пресс-службе Спартакиады высказал главный судья соревнований Василий Власенко.

"Спортсмены, выступающие на Спартакиаде - это резерв, который через некоторое время будет участвовать в борьбе за место в основной сборной, - сказал Власенко. - Рейтинг достаточно высокий. Уровень лидеров сегодняшней Спартакиады позволяет выступать на международных стартах, на европейском первенстве. Здесь есть участники, призеры, победители первенства Европы среди юношей, это представители Забайкальского края, Башкортостана, Москвы".

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Победителями в индивидуальных соревнованиях стали представитель Республики Башкортостан Станислав Черемискин и москвичка Лилия Моисеева. Сборная Москвы выиграла командные соревнования.

Соревнования по стрельбе из лука в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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