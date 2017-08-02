Судья: уровень лидеров Спартакиады в стрельбе из лука соответствует международному

ТАСС, 2 августа. Уровень лучших спортсменов восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из лука позволяет им участвовать в международных соревнованиях. Такое мнение пресс-службе Спартакиады высказал главный судья соревнований Василий Власенко.

"Спортсмены, выступающие на Спартакиаде - это резерв, который через некоторое время будет участвовать в борьбе за место в основной сборной, - сказал Власенко. - Рейтинг достаточно высокий. Уровень лидеров сегодняшней Спартакиады позволяет выступать на международных стартах, на европейском первенстве. Здесь есть участники, призеры, победители первенства Европы среди юношей, это представители Забайкальского края, Башкортостана, Москвы".

Победителями в индивидуальных соревнованиях стали представитель Республики Башкортостан Станислав Черемискин и москвичка Лилия Моисеева. Сборная Москвы выиграла командные соревнования.

Соревнования по стрельбе из лука в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.