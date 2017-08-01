Судья: финал Спартакиады в прыжках на батуте стал борьбой нервов

ТАСС, 1 августа. Финал восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте получился борьбой нервов. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал заместитель главного судьи Сергей Тарасов.

"В финале пошла борьба нервов, - рассказал он. - Здесь на первый план вышла чистая психология. У некоторых ребят начали сдавать нервы, они стали падать. Кто-то волновался, рискнул сделать сложную программу и у него не получилось, кто-то решил показать программу попроще. Но уровень призеров подтверждает, что именно они - безусловные лидеры, сильнейший спортивный резерв сборной страны".

Судья отметил изменения, внесенные в регламент соревнований. "В этом году Федерация прыжков на батуте России сделала новый формат отбора на Спартакиаду и расширила участие спортсменов по году рождения: раньше возраст участников был 15-17 лет, теперь - от 13 до 17 лет, - объяснил Тарасов. -Что касается формата отбора, то сейчас он идет только на одном старте, первенстве России, а раньше был на двух. В прыжках на батуте, в отличие от других видов спорта, нет прохождения этапов по региональным и федеральным округам, а потом уже - финал Спартакиады. В прыжках на батуте, в отличие от других видов спорта, нет прохождения этапов по региональным и федеральным округам, а потом уже - финал Спартакиады".

Тарасов считает, что все команды выступили на хорошем уровне. "Сложно дать оценку регионам, - отметил судья. - Сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области имели полное представительство и показали достойный результат в плане технического мастерства. А, например, спортсмены Хабаровского края, у которого неполное представительство, попали в призы и заработали золотые медали".

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.