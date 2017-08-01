Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судья: финал Спартакиады в прыжках на батуте стал борьбой нервов

Спорт
1 августа, 22:48 UTC+3 ТАСС

Сергей Тарасов считает, что все команды выступили на хорошем уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Тарасов

Сергей Тарасов

© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 1 августа. Финал восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте получился борьбой нервов. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал заместитель главного судьи Сергей Тарасов.

Смотрите также

Белянкина и Рубцова выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках на батуте

"В финале пошла борьба нервов, - рассказал он. - Здесь на первый план вышла чистая психология. У некоторых ребят начали сдавать нервы, они стали падать. Кто-то волновался, рискнул сделать сложную программу и у него не получилось, кто-то решил показать программу попроще. Но уровень призеров подтверждает, что именно они - безусловные лидеры, сильнейший спортивный резерв сборной страны".

Судья отметил изменения, внесенные в регламент соревнований. "В этом году Федерация прыжков на батуте России сделала новый формат отбора на Спартакиаду и расширила участие спортсменов по году рождения: раньше возраст участников был 15-17 лет, теперь - от 13 до 17 лет, - объяснил Тарасов. -Что касается формата отбора, то сейчас он идет только на одном старте, первенстве России, а раньше был на двух. В прыжках на батуте, в отличие от других видов спорта, нет прохождения этапов по региональным и федеральным округам, а потом уже - финал Спартакиады. В прыжках на батуте, в отличие от других видов спорта, нет прохождения этапов по региональным и федеральным округам, а потом уже - финал Спартакиады".

Смотрите также

Курганников и Багапов выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках на батуте

Тарасов считает, что все команды выступили на хорошем уровне. "Сложно дать оценку регионам, - отметил судья. - Сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области имели полное представительство и показали достойный результат в плане технического мастерства. А, например, спортсмены Хабаровского края, у которого неполное представительство, попали в призы и заработали золотые медали".

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Новый постпред РФ при ООН рассказал о первой встрече с американской коллегой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама