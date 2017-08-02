КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче "Тосно" - "Зенит"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не рассматривал стычку болельщиков "Тосно" с представителями правоохранительных органов во время матча третьего тура чемпионата страны с "Зенитом". Об этом сообщил на пресс- конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Игра, состоявшаяся 30 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. По итогам встречи были задержаны семь человек, четверо из них по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий.

"Мы не рассматривали это. Делегат матча внес два пункта в рапорт - это использование болельщиками обеих команд пиротехники. "Тосно" за шесть единиц пиротехники оштрафован на 60 тысяч рублей, "Зенит" за семь единиц - на 7 тысяч", - сообщил Григорьянц.

Как ранее рассказал ТАСС директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин, причиной конфликта болельщиков и полиции стала пиротехника, зажженная на секторе "Тосно". Он отметил, что, судя по имеющимся в его распоряжении материалам, "крайней необходимости в немедленном задержании нарушителей не было": "Пиротехника уже прогорела, и в такой ситуации вмешательство полиции нежелательно".