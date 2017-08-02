Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче "Тосно" - "Зенит"

Спорт
2 августа, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

По итогам встречи были задержаны семь человек, четверо из них по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Тосно"

Болельщики "Тосно"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не рассматривал стычку болельщиков "Тосно" с представителями правоохранительных органов во время матча третьего тура чемпионата страны с "Зенитом". Об этом сообщил на пресс- конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Смотрите также
Болельщики "Тосно"

Четыре фаната получили запрет на посещение матчей на полгода после игры "Тосно" - "Зенит"

Игра, состоявшаяся 30 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. По итогам встречи были задержаны семь человек, четверо из них по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий.

"Мы не рассматривали это. Делегат матча внес два пункта в рапорт - это использование болельщиками обеих команд пиротехники. "Тосно" за шесть единиц пиротехники оштрафован на 60 тысяч рублей, "Зенит" за семь единиц - на 7 тысяч", - сообщил Григорьянц.

Как ранее рассказал ТАСС директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин, причиной конфликта болельщиков и полиции стала пиротехника, зажженная на секторе "Тосно". Он отметил, что, судя по имеющимся в его распоряжении материалам, "крайней необходимости в немедленном задержании нарушителей не было": "Пиротехника уже прогорела, и в такой ситуации вмешательство полиции нежелательно".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
2
В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
3
В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ
4
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
5
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
6
Глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды GTA в суде
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама