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Четыре фаната получили запрет на посещение матчей на полгода после игры "Тосно" - "Зенит"Спорт 1 августа, 18:39
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МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Четыре болельщика получили полугодичный запрет на посещение спортивных мероприятий по итогам матча третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Тосно" и "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
Игра, состоявшаяся 30 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Во время матча на секторе "Тосно" произошла стычка между болельщиками и сотрудниками полиции.
"После матча были задержаны семь болельщиков. Пять из них - по статье 20.31 КоАП "Нарушение правил поведения болельщиков на стадионах". Четверо по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий. Суд по пятому состоится в ближайшие дни", - рассказал Мейтин.
"Еще двое болельщиков по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции..." оштрафованы на 1 000 рублей каждый", - добавил он.
По словам Мейтина, причиной конфликта болельщиков и полиции стала пиротехника, зажженная на секторе "Тосно". Директор по безопасности РФПЛ отметил, что, судя по имеющимся в его распоряжении материалам, "крайней необходимости в немедленном задержании нарушителей не было". "Пиротехника уже прогорела и в такой ситуации вмешательство полиции нежелательно", - сказал собеседник ТАСС.
"Можно было контролировать ситуацию визуально и принять меры к задержанию виновных после окончания матча, - продолжил он. - Здесь же кто-то из полицейских, находившиеся поблизости, "повелся" на просьбу охранника оказать содействие и вывести нарушителя. В результате возникло столкновение между полицией и толпой болельщиков".
На вопрос, как полицейские объяснили необходимость физического воздействия в отношении болельщиков, Мейтин ответил: "Угрозой причинения телесных повреждений сотрудникам обеспечивающим правопорядок. При этом силовая составляющая всегда предусматривается в случае оказания сопротивления. Это прописано в Законе о полиции".