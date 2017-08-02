"Спартак" объявил об аренде футболиста "Челси" Пашалича

ТАСС, 2 августа. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Марио Пашалич перешел в российский "Спартак" на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте московской команды.

Арендное соглашение с 22-летним хорватом будет действовать с 4 августа 2017 года по 30 июня 2018 года.

Пашалич перешел в "Челси" в июле 2014 года из хорватского "Хайдука". За английский клуб футболист не провел ни одного матча и играл в аренде в испанском "Эльче" (в сезоне-2014/15), "Монако" (2015/16) и итальянском "Милане" (2016/17).

В составе миланского клуба он сыграл 27 матчей, забил пять голов и стал обладателем Суперкубка Италии. За сборную Хорватии игрок принял участие в двух матчах.