Южноафриканец Чад ле Кло выиграл этап КМ в Москве в плавании на 200 метров вольным стилем

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Южноафриканец Чад ле Кло занял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Москве.

Ле Кло показал время 1 минута 42,54 секунды. Вторым финишировал россиянин Александр Красных (1.42,69), третьим стал еще один российский пловец Михаил Вековищев (1.43,26).

Красных завоевал бронзу на чемпионате мира 2017 года в Будапеште на аналогичной дистанции. Также Красных и Вековищев завоевали серебро ЧМ в Венгрии в эстафете 4х200 вольным стилем.

Ле Кло является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. На турнире в Будапеште он завоевал золото на дистанции 200 метров баттерфляем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.