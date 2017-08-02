Венгерка Хоссу выиграла этап КМ в Москве в плавании на 100 метров на спине

МОСКВА, 2 августа. Катинка Хоссу из Венгрии заняла первое место на дистанции 100 метров на спине на этапе Кубка мира по плаванию, проходящем в Москве. Она показала время 55,65 секунды.

Второй финишировала двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира австралийка Эмили Сибом (56,60). Третьей стала россиянка Мария Каменева (57,09).

Хоссу является трехкратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, она завоевала два золота, серебро и бронзу.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.