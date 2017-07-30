Венгерка Хоссу стала чемпионкой мира на дистанции 400 м комплексным плаванием

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Венгерка Катинка Хоссу заняла первое место на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Хоссу показала время 4 минуты 29,33 секунды. Второй стала испанка Мирея Бельмонте (4.32,17). Бронзу завоевала канадка Сидни Пикрем (4.32,88).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.