Француз Лакур стал чемпионом мира в плавании на 50 м на спине

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БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Француз Камиль Лакур занял первое место в плавании на 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Лакур показал время 24,35 секунды. Вторым стал японец Юня Кога (24,51). Бронзу завоевал американец Мэтт Греверс (24,56).
Чемпионат мира завершится в воскресенье.