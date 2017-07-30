Француз Лакур стал чемпионом мира в плавании на 50 м на спине

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Француз Камиль Лакур занял первое место в плавании на 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Лакур показал время 24,35 секунды. Вторым стал японец Юня Кога (24,51). Бронзу завоевал американец Мэтт Греверс (24,56).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.