Американец Калиш стал чемпионом мира на дистанции 400 м комплексным плаванием

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Американец Чейз Калиш занял первое место на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Спортсмен показал результат 4 минуты 5,90 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Серебро завоевал венгр Давид Веррасто (4.08,38). Бронзовым призером стал японец Дайя Сето (4.09,14).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.