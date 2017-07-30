Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американец Калиш стал чемпионом мира на дистанции 400 м комплексным плаванием

Спорт
30 июля, 18:56 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 30, июля. /ТАСС

Серебро завоевал венгр Давид Веррасто

Поделиться
Материал из 1 страницы
Чейз Калиш

Чейз Калиш

© EPA/Tamas Kovacs

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Американец Чейз Калиш занял первое место на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Спортсмен показал результат 4 минуты 5,90 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Серебро завоевал венгр Давид Веррасто (4.08,38). Бронзовым призером стал японец Дайя Сето (4.09,14).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

Смотрите также

Юлия Ефимова завоевала серебро ЧМ в плавании на 50 м брассом

Мужская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м

Женская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о введении курортного сбора
2
Путин подписал закон о запрете анонимайзеров
3
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
4
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
7
Путин подписал закон об изменении порядка выборов президента РАН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама