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Юлия Ефимова завоевала серебро ЧМ в плавании на 50 м брассом

Спорт
30 июля, 18:36 дата обновления: 30 июля, 18:40 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 30, июля. /ТАСС

Серебро Ефимовой стало 23-й наградой для сборной России на нынешнем турнире

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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© EPA/TIBOR ILLYES

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова стала серебряным призером в плавании на 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Она показала результат 29,57 секунды.

Ранее на текущем турнире 25-летняя спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом и бронзовую награду на дистанции вдвое короче.

Серебро Ефимовой стало 23-й наградой для сборной России на нынешнем турнире. Теперь в активе команды 11 золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. Российская команда занимает на данный момент третье место в общем зачете. Первыми идут американцы (18-12-11), вторыми - китайцы (12-12-6).

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