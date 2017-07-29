Юлия Ефимова вышла в финал ЧМ в плавании на 50 м брассом

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова квалифицировалась в финал в плавании на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Ефимова стала первой в своем заплыве и второй по итогам полуфиналов, показав результат 29,73 секунды. Другая россиянка Наталья Иванеева не квалифицировалась в решающий заплыв, став 11-й (30,82).

С первым временем в финал вышла американка Лилли Кинг (29,60).

Финал в этом виде программы пройдет в последний день чемпионата мира - 30 июля.