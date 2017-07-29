Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 50 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем заняла первое место в плавании на 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, установив рекорд чемпионатов мира - 24,60 секунды.

Серебряным призером стала голландка Раноми Кромовидьойо (25,38). Третьей стала египтянка Фарида Осман (25,39).

Чемпионат мира завершится 30 июля.