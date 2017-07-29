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Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 50 м баттерфляем

Спорт
29 июля, 18:42 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 29, июля. /ТАСС

Серебро выиграла голландка Раноми Кромовидьойо

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Сара Шестрем

Сара Шестрем

© EPA/Tamas Kovacs

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем заняла первое место в плавании на 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, установив рекорд чемпионатов мира - 24,60 секунды.

Серебряным призером стала голландка Раноми Кромовидьойо (25,38). Третьей стала египтянка Фарида Осман (25,39).

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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