Сборная России вышла в финал ЧМ в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Сборная России по плаванию в составе Никиты Королева, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой квалифицировалась в финал на дистанции 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне финишировали четвертыми в своем заплыве и показали седьмое общее время с результатом 3 минуты 26,94 секунды.

С первым временем в финал пробилась голландская четверка (3.23,89).

Финал в данном виде пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.