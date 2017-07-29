Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России вышла в финал ЧМ в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем

Спорт
29 июля, 11:43 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 29, июля. /ТАСС

Россияне показали седьмое общее время в квалификации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вероника Попова

Вероника Попова

© EPA/PATRICK B. KRAEMER, архив

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Сборная России по плаванию в составе Никиты Королева, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой квалифицировалась в финал на дистанции 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне финишировали четвертыми в своем заплыве и показали седьмое общее время с результатом 3 минуты 26,94 секунды.

С первым временем в финал пробилась голландская четверка (3.23,89).

Финал в данном виде пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

Смотрите также

По-королевски: российские пловцы выиграли три золота и серебро за один день ЧМ

Россиянки Ефимова и Иванеева вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии
2
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
3
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
МЧС предупредило о 35-градусной жаре в Подмосковье
7
Потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз полностью ушел под воду
Темы дня
Новости партнеров
Реклама