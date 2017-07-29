Россиянки Ефимова и Иванеева вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассом

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БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянки Юлия Ефимова и Наталья Иванеева квалифицировались в полуфинал чемпионата мира в плавании на 50 метров брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Ефимова стала второй (29,99 секунды) в итоговом протоколе предварительных заплывов, Иванеева показала девятый результат (30,81). С лучшим временем в полуфинал вышла американка Лилли Кинг (29,76).
На текущем чемпионате мира в активе 25-летней Ефимовой две медали. Россиянка завоевала золото на дистанции 200 м брассом и бронзу - на дистанции 100 м брассом.
Полуфинал в этом виде программы состоится позднее в субботу, финал - в воскресенье.
Чемпионат мира завершится 30 июля.