Австралийка Иффланд стала чемпионкой мира в хайдайвинге

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БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Австралийка Рианна Иффланд завоевала золотую медаль в хайдайвинге в прыжках с 20-метровой платформы на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Она показала результат 320,70 балла.
Второе место заняла мексиканка Адриана Хименес (308,90). Третьей стала Яна Нестерова из Белоруссии (303,95).
Одним из судей финальных соревнований был двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в прыжках в воду Дмитрий Саутин.
Для команды Австралии золотая медаль стала второй на турнире. Возглавляет общий медальный зачет сборная Китая (12 золотых, 11 серебряных, 6 бронзовых). На втором месте идет команда США (11-12-8), на третьем - сборная России (11-4-6).
Чемпионат мира завершится 30 июля.