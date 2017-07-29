Российские ватерполисты заняли восьмое место на чемпионате мира в Будапеште

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БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Австралии со счетом 7:10 в матче за седьмое место на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Сборная России заняла восьмое итоговое место. Ранее россияне проиграли черногорцам со счетом 8:9 в первом матче мини-турнира за 5-8 места.
В четвертьфинале россияне уступили венграм (5:14). Последний раз российская команда доходила до стадии 1/4 финала на чемпионате мира в 2007 году, заняв итоговое седьмое место. На прошлом мировом первенстве в Казани в 2015 году сборная России не сумела выйти из группы и заняла 14-е место. В 2009, 2011 и 2013 годах россияне не принимали участия в чемпионатах мира.
Российские ватерполисты и ватерполистки завершили выступление на турнире. Женская сборная России завоевала бронзовые медали, в матче за третье место обыграв канадок со счетом 11:9.
Решающие игры в мужском турнире по водному поло состоятся позднее в субботу. В матче за третье место сыграют греки и сербы. В финале встретятся сборные Венгрии и Хорватии.
Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.