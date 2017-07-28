Женская сборная США по водному поло стала чемпионом мира

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Американские ватерполистки стали чемпионками мира по водному поло. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

В финале сборная США победила испанок со счетом 13:6. Бронзовым призером стала сборная России, обыгравшая в матче за третье место канадок со счетом 11:9.

Решающие игры в мужском турнире по водному поло состоятся в субботу. В матче за третье место сыграют греки и сербы. В финале встретятся сборные Венгрии и Хорватии.

Чемпионат мира завершится 30 июля.