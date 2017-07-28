Женская сборная США по водному поло стала чемпионом мира

Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем чемпионата России со "Спартаком"Спорт 28 июля, 22:57
Женская сборная США по водному поло стала чемпионом мираСпорт 28 июля, 22:52
По-королевски: российские пловцы выиграли три золота и серебро за один день ЧМСпорт 28 июля, 22:41
AFP: законопроект об антироссийских санкциях поступил на подпись ТрампуМеждународная панорама 28 июля, 22:19
BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в ВашингтонеПроисшествия 28 июля, 21:51
Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:46
Пловец Изотов считает, что россиянам не стоит жаловаться на серебро в эстафете на ЧМСпорт 28 июля, 21:42
"Дыра" в капитале банка "Югра" после резервов составила 7,4 млрд рублейЭкономика и бизнес 28 июля, 21:40
Танковый биатлон. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Американские ватерполистки стали чемпионками мира по водному поло. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
В финале сборная США победила испанок со счетом 13:6. Бронзовым призером стала сборная России, обыгравшая в матче за третье место канадок со счетом 11:9.
Решающие игры в мужском турнире по водному поло состоятся в субботу. В матче за третье место сыграют греки и сербы. В финале встретятся сборные Венгрии и Хорватии.
Чемпионат мира завершится 30 июля.