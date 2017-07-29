Австралийка Сибом стала чемпионкой мира в плавании на 200 м на спине

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Австралийка Эмили Сибом заняла первое место в плавании на 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсменка показала результат 2 минуты 5,68 секунды.

Серебряным призером стала венгерка Катинка Хоссу (2.05,85). Третье место заняла американка Кэтлин Бейкер (2.06,48).

Россиянка Дарья Устинова стала седьмой (2.07,35).

Чемпионат мира завершится 30 июля.