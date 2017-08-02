Клуб "Янг Бойз" победил киевское "Динамо" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

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ТАСС, 2 августа. Швейцарский футбольный клуб "Янг Бойз" со счетом 2:0 обыграл киевское "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне на арене "Стад де Сюисс".
Счет в матче открыл Гийом Оаро, реализовав пенальти на 13-й минуте. Джордан Лотомба удвоил преимущество "Янг Бойз" на 89-й минуте. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды. Общий счет по итогам двух матчей стал 3:3, но благодаря голу в гостях в следующий раунд проходит "Янг Бойз". В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов команда будет играть в групповом этапе Лиги Европы, а в случае победы - в групповом этапе Лиги чемпионов.
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.