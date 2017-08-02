Клуб "Янг Бойз" победил киевское "Динамо" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 2 августа. Швейцарский футбольный клуб "Янг Бойз" со счетом 2:0 обыграл киевское "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне на арене "Стад де Сюисс".

Счет в матче открыл Гийом Оаро, реализовав пенальти на 13-й минуте. Джордан Лотомба удвоил преимущество "Янг Бойз" на 89-й минуте. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды. Общий счет по итогам двух матчей стал 3:3, но благодаря голу в гостях в следующий раунд проходит "Янг Бойз". В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов команда будет играть в групповом этапе Лиги Европы, а в случае победы - в групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

Результаты других матчей среды:

АПОЭЛ (Кипр) - "Вииторул" (Румыния) - 4:0 (первый матч - 1:0)

БАТЭ (Белоруссия) - "Славия" (Чехия) - 2:1 (0:1)

"Башакшехир" (Турция) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:0 (3:3)

"Копенгаген" (Дания) - "Вардар" (Македония) - 4:1 (0:1)

"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Стяуа" (Румыния) - 1:4 (2:2).