Тренер "Халла" Слуцкий сравнил себя с Гагариным

ТАСС, 3 августа. Леонид Слуцкий признался, что, став главным тренером английского футбольного клуба "Халл", он стал для российских болельщиков таким же первопроходцем, каким в свое время был космонавт Юрий Гагарин, совершивший полет в космос. Слова Слуцкого приводит пресс-служба английского клуба.

Слуцкий покинул пост главного тренера московского ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.

"Я для них [российских болельщиков] как Юрий Гагарин! Я первый российский тренер, который работает в Англии, и это действительно важное время для меня. Как я уже говорил, это будет интересное время, но в то же время я понимаю огромную ответственность", - сказал Слуцкий.

Россиянин отметил, что у него очень позитивный настрой перед стартом сезона: "Я верю в своих игроков, а они верят в мои принципы. Надеюсь, что мы сможем достичь хороших результатов".

Слуцкий за время работы в ЦСКА (с октября 2009 по декабрь 2016 года) стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

"Халл" проведет первый официальный матч под руководством Слуцкого 5 августа против "Астон Виллы" в стартовом туре чемпионата страны.