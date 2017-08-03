Министр госфинансов Франции: правительство будет радо переходу Неймара в ПСЖ

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Переход бразильского нападающего испанской "Барселоны" Неймара во французский клуб "Пари Сен-Жермен" будет позитивно воспринят правительством Франции, поскольку налоги, которые потенциально уплатит футболист, заметно пополнят казну республики. Об этом заявила в четверг министр госфинансов Франции Жеральд Дарманен.

"Если Неймар действительно перейдет в один из французских клубов, тогда в самом деле министр государственных финансов будет рад тем налогам, которые он [Неймар] сможет уплатить во Франции", - заметил Дарманен, выступая в эфире радиостанции Fracne Inter.

Комментируя колоссальную трансферную стоимость бразильского форварда, министр подчеркнул, что его задача состоит исключительно в защите государственных интересов. "Лучше, чтобы этот футболист платил свои налоги во Франции, чем где-то еще. Когда ты являешься министром республики, твой долг - защищать интересы государства, а интересы государства состоят в том, чтобы люди платили свои налоги во Франции", - указал Дарманен.

Ранее британский телеканал Sky Sports сообщил о том, что Неймар уже согласовал условия пятилетнего контракта с ПСЖ, по условиям которого зарплата футболиста составит €30 млн в год. Таким образом, за пять лет, на которые рассчитан контракт, бразилец заработает €150 млн. Общая сумма, в которую обойдется Неймар парижанам, составит более полумиллиарда евро: 222 млн будут выплачены в качестве отступных, 150 млн составит зарплата футболиста, около 156 млн ПСЖ потратит на различные бонусы и налоговые выплаты.

В среду 25-летний Неймар пропустил тренировку "Барселоны" и уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. В свою очередь "Барселона" потребовала от бразильца и его новой команды выплатить полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - €222 млн.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.