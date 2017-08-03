Первый матч гандбольный клуб "Спартак" сыграет 8 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первый матч московский гандбольный клуб "Спартак" проведет 8 августа на предсезонном турнире в Белоруссии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, где состоялась презентация клуба, сообщил главный тренер команды Василий Филиппов.

Перед московским гандбольным клубом "Спартак" поставлена задача стать базовым для сборной России и через сезон стать чемпионом страны.

"8 августа на турнире в Белоруссии мы сыграем с местной командой "Гомель". Этот будет первый матч команды", - сказал Филиппов.

Специалист отметил, что подготовка к сезону "идет полным ходом". "Все здоровы", - отметил он.

"Спартак" будет играть в ЛД "Сокольники" и ДС "Динамо"

Клуб будет играть в ледовом дворце "Сокольники" и дворце спорта "Динамо" в Крылатском. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"Команда будет играть на спартаковской арене "Сокольники" и в Крылатском во дворце спорта "Динамо". Это не наши арены, поэтому вынуждены варьировать", - сказал Шишкарев.

Шишкарев выразил надежду, что к этому времени "Спартак" начнет выступление в манеже на 12 тысяч зрителей, строящимся рядом с "Открытие-Ареной" в Тушино, которая является домашней для футбольного клуба.

"Я очень надеюсь, что эти планы буду реализованы и матчи Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 будут проходить в Тушино", - отметил он.