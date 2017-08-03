ФИФА не получила от сенаторов США просьбу расследовать условия труда на аренах ЧМ-2018

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) пока не получила письмо от сенаторов США с призывом провести расследование из-за сообщений об эксплуатации северокорейских рабочих на стройках объектов чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.
В письме, подписанном группой из восьми сенаторов, которую возглавил старший член комитета по иностранным делам Сената Боб Менендес, говорится, что ФИФА должна соответствовать своим обязательствам в области прав человека, а защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым моментом этих обязательств.
"Упомянутое письмо пока не поступало в ФИФА. Мы ответим, как только получим его", - сообщили в пресс-службе.
В мае английская газета Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что при строительстве стадиона "Санкт- Петербург" были допущены некоторые нарушения условий труда строителей, возводивших арену. В частности, издание утверждает, что главы четырех футбольных федераций (Швеции, Дании, Норвегии и Исландии) написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в Санкт- Петербурге. Издание также привело ответ главы ФИФА, в котором отмечается, что инспекция в прошлом году установила факты использования на стройке санкт-петербургского стадиона рабочих из КНДР, но проверка ФИФА в марте 2017 года установила, что таких случаев больше нет.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.