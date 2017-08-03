ФИФА будет вручать награду лучшему вратарю сезона

Эксперты: авиакомпании готовы сдерживать рост цен на билеты для калининградцевНовости партнеров 3 августа, 18:09
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженогоНовости партнеров 3 августа, 17:55
Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛАСпорт 3 августа, 17:52
Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и СШААрмия и ОПК 3 августа, 17:50
Шляхтин с пониманием отнесся к решению IAAF об отстранении российских спортсменовСпорт 3 августа, 17:47
Шляхтин: продление ситуации с отстранением ВФЛА затрагивает молодых спортсменовСпорт 3 августа, 17:41
Французская футбольная лига попросила испанскую не препятствовать переходу Неймара в ПСЖСпорт 3 августа, 17:28
Минниханов призвал поддерживать инициативы по сохранению языка и традиций татарОбщество 3 августа, 17:23
Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался от покупки украинской "дочки" СбербанкаЭкономика и бизнес 3 августа, 17:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) впервые вручит награду лучшему вратарю сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Трех номинантов на получение награды будет определять комиссия, состоящая из легенд ФИФА. Номинанты будут определяться по результатам выступлений в период с ноября 2016 года по июль 2017 года, независимо от национальности спортсмена и лиги, где он выступает.
"Роль, которую играют вратари в футболе, важна и специфична, несмотря на то, что голкиперы часто не получают признания, которого заслуживают. Поэтому мы с гордостью представляем награду лучшему вратарю сезона, поскольку мы уважаем не только тех, кто забивает, но и тех, кто играет не менее важную роль в предотвращении голов", - заявил заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан.
Награда впервые будет вручена на церемонии награждения футбольных наград по итогам сезона 23 октября в Лондоне.
На данный момент существует награда лучшему вратарю Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая вручается с 1990 года. В 2016 году награды был удостоен итальянский голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.