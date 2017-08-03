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ФИФА будет вручать награду лучшему вратарю сезона

Спорт
3 августа, 17:11 UTC+3 ТАСС

Трех номинантов на получение награды будет определять комиссия, состоящая из легенд ФИФА

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© AP Photo/Michael Probst

ТАСС, 3 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) впервые вручит награду лучшему вратарю сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Трех номинантов на получение награды будет определять комиссия, состоящая из легенд ФИФА. Номинанты будут определяться по результатам выступлений в период с ноября 2016 года по июль 2017 года, независимо от национальности спортсмена и лиги, где он выступает.

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"Роль, которую играют вратари в футболе, важна и специфична, несмотря на то, что голкиперы часто не получают признания, которого заслуживают. Поэтому мы с гордостью представляем награду лучшему вратарю сезона, поскольку мы уважаем не только тех, кто забивает, но и тех, кто играет не менее важную роль в предотвращении голов", - заявил заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан.

Награда впервые будет вручена на церемонии награждения футбольных наград по итогам сезона 23 октября в Лондоне.

На данный момент существует награда лучшему вратарю Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая вручается с 1990 года. В 2016 году награды был удостоен итальянский голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

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