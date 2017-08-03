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"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

Спорт
3 августа, 17:37 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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ТАСС, 3 августа. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Федор Малыхин (26-я минута) и Артем Михеев (28), также дубль на счету Александра Свитова (43 и 53). У проигравших дубль в активе Теему Хартикайнена (24 и 57), также шайбу забросил Максим Майоров (54).

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"Ак Барс" набрал пять очков в трех матчах и вышел на первое место в таблице турнира. "Салават Юлаев" с тремя очками в двух играх опустился на четвертую позицию.

В следующем матче 5 августа "Ак Барс" сыграет с новокузнецким "Металлургом". "Салават Юлаев" днем ранее встретится с московским "Спартаком".

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).

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