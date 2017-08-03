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Шарапова снялась с турнира WTA в Торонто из-за травмы

Спорт
3 августа, 18:27 UTC+3 ТАСС

Теннисистка получила повреждение на турнире в американском Стэнфорде

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 3 августа. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто из-за травмы левого предплечья. Слова спортсменки приводит телеканал TSN.

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Мария Шарапова

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы

Шарапова получила повреждение на турнире в американском Стэнфорде. Она снялась с соревнований 2 августа перед матчем второго круга против украинки Леси Цуренко. Ранее организаторы канадского турнира предоставили россиянке специальное приглашение (wild card).

"Я очень сожалею о том, что вынуждена сняться с турнира в Торонто, - сказала Шарапова. - Я разочарована тем, что травма снова оставляет меня вне игры, и буду работать над скорейшим возвращением на корт".

30-летняя спортсменка, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в четырех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге), Риме (снялась во втором круге) и (Стэнфорде снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.

Турнир в Торонто пройдет с 5 по 13 августа.

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