Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы

ТАСС, 2 августа. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Стэнфорде, из-за травма левого предплечья. Слова спортсменки приводит пресс-служба WTA.

Шарапова в ночь на вторник в Стэнфорде провела первый матч после травмы, полученной в мае, обыграв американку Дженнифер Брэйди в трех сетах.

"К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча, - сказала Шарапова. - В конце матча первого круга я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить повреждение. В первом матче болельщики меня горячо поддерживали, и мне хотелось продолжить игру, но пришлось принять такое решение".

30-летняя спортсменка, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в трех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге) и Риме (снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.