Мария Шарапова выиграла первый матч после травмы на турнире WTA в Стэнфорде

Мария Шарапова выиграла первый матч после травмы на турнире WTA в СтэнфордеСпорт 1 августа, 7:13
СМИ: в центре Луганска взорвали памятник защитникам ЛНРПроисшествия 1 августа, 7:01
CNN: пранкеры разыграли Скарамуччи, будущего посла США в РФ и сына ТрампаОбщество 1 августа, 6:24
"Известия": в РФ создадут Центр компетенций по информационной безопасностиЭкономика и бизнес 1 августа, 6:16
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в ВашингтонеСпорт 1 августа, 6:13
Джордж Клуни пожертвует $2,25 млн на школы для сирийских детейКультура 1 августа, 5:40
CNN: США засекли испытательный пуск с подлодки КНДРМеждународная панорама 1 августа, 3:37
Источник: в Госдепартаменте работают над ответными мерами на высылку дипломатов США из РФМеждународная панорама 1 августа, 3:28
Мадуро назвал санкции США поводом для гордостиМеждународная панорама 1 августа, 3:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 августа. Россиянка Мария Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900).
Россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу со счетом 6:1, 4:6, 6:0. Матч стал первым для 30-летней Шараповой после восстановления от полученной в мае травмы.
Во втором круге россиянка встретится с украинкой Лесей Цуренко, "посеянной" на турнире под седьмым номером.
Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в трех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге) и Риме (снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.
Ранее в матче первого круга турнира в Стэнфорде победу одержала Наталья Вихлянцева, обыгравшая американку Дэниеллу Лао. В соревнованиях также принимает участие Анастасия Павлюченкова (4), она стартует в среду сразу со второго круга. Турнир в Стэнфорде завершится 6 августа.