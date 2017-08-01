Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мария Шарапова выиграла первый матч после травмы на турнире WTA в Стэнфорде

Спорт
1 августа, 7:13 UTC+3 ТАСС

В первом круге соревнований она оказалась сильнее американки Дженнифер Брэйди

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

©  EPA/ETTORE FERRARI

ТАСС, 1 августа. Россиянка Мария Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900).

Россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу со счетом 6:1, 4:6, 6:0. Матч стал первым для 30-летней Шараповой после восстановления от полученной в мае травмы.

Во втором круге россиянка встретится с украинкой Лесей Цуренко, "посеянной" на турнире под седьмым номером.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в трех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге) и Риме (снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.

Ранее в матче первого круга турнира в Стэнфорде победу одержала Наталья Вихлянцева, обыгравшая американку Дэниеллу Лао. В соревнованиях также принимает участие Анастасия Павлюченкова (4), она стартует в среду сразу со второго круга. Турнир в Стэнфорде завершится 6 августа.

Смотрите также

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Вашингтоне

Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

Кузнецова сохранила 10-е место в чемпионской гонке WTA

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
3
Американская контрразведка считает, что закрытие в США двух объектов нанесло урон РФ
4
CNN: США засекли испытательный пуск с подлодки КНДР
5
МИД РФ поддержал подвергшегося критике украинского летчика Акопова
6
Кадровые войны: Скарамуччи уволен через 10 дней после назначения
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама