Мария Шарапова выиграла первый матч после травмы на турнире WTA в Стэнфорде

ТАСС, 1 августа. Россиянка Мария Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900).

Россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу со счетом 6:1, 4:6, 6:0. Матч стал первым для 30-летней Шараповой после восстановления от полученной в мае травмы.

Во втором круге россиянка встретится с украинкой Лесей Цуренко, "посеянной" на турнире под седьмым номером.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в трех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге) и Риме (снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.

Ранее в матче первого круга турнира в Стэнфорде победу одержала Наталья Вихлянцева, обыгравшая американку Дэниеллу Лао. В соревнованиях также принимает участие Анастасия Павлюченкова (4), она стартует в среду сразу со второго круга. Турнир в Стэнфорде завершится 6 августа.