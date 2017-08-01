Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Вашингтоне

CNN: пранкеры разыграли Скарамуччи, будущего посла США в РФ и сына ТрампаОбщество 1 августа, 6:24
"Известия": в РФ создадут Центр компетенций по информационной безопасностиЭкономика и бизнес 1 августа, 6:16
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в ВашингтонеСпорт 1 августа, 6:13
Джордж Клуни пожертвует $2,25 млн на школы для сирийских детейКультура 1 августа, 5:40
CNN: США засекли испытательный пуск с подлодки КНДРМеждународная панорама 1 августа, 3:37
Источник: в Госдепартаменте работают над ответными мерами на высылку дипломатов США из РФМеждународная панорама 1 августа, 3:28
МИД РФ поддержал украинского летчика Акопова, подпавшего под критикуПолитика 1 августа, 3:19
AP: Скарамуччи ошибочно попал в список умерших выпускников школы права ГарвардаОбщество 1 августа, 3:06
Глава AIBA Ву уверен, что продолжит руководить организацией после открытия штаб-квартирыСпорт 1 августа, 2:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Райлли Опелку в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд - $2 млн).
21-летний россиянин победил соперника со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Во втором круге Медведев встретится с еще одним американцем - Стивом Джонсоном, "посеянным" на турнире под 14-м номером.
Из россиян в соревнованиях также принимает участие Дмитрий Турсунов. Он проведет матч первого круга против хозяина корта Митчелла Крюгера позднее во вторник.
Турнир в Вашингтоне завершится 6 августа.