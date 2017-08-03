Шведка Шестрем с мировым рекордом выиграла этап КМ по плаванию в Москве на 100 м кролем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве.

Шестрем показала время 50,77 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал австралийке Кейт Кэмбелл (50,91), которая его установила 28 ноября 2015 года.

Голландка Раноми Кромовидьойо, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира, заняла второе место (51,14). Третьей стала двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Кэмпбелл (51,59).

Россиянки Вероника Попова (52,99), Дарья Карташова (54,09) и Дарья Устинова (54,29) заняли пятое, седьмое и восьмое места соответственно.

В первый день этапа Кубка мира в Москве Шестрем победила на дистанции 50 метров вольным стилем с мировым рекордом (23,10 секунды), а также заняла второе место на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Шестрем является олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, она завоевала три золота и серебро, установив два рекорда мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.