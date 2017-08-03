Россиянин Морозов выиграл этап КМ в Москве на дистанции 100 м комплексным плаванием

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ТАСС, 3 августа. Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 100 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Москве.
Морозов показал время 51,04 секунды. Вторым стал еще один российский пловец Сергей Фесиков (51,78). Третье место занял Кеннет Ту из Гонконга (51,97).
В первый день этапа Морозов, который является действующим победителем общего зачета КМ, занял первое место в составе сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м и стал четвертым на дистанции 50 метров на спине.
Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр и четырехкратным медалистом чемпионатов мира.
Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.